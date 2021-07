Janssen kan tweede fabriek in Leiden in gebruik nemen

Vaccinproducent Janssen heeft toestemming gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om in Leiden een tweede fabrieksgebouw in gebruik te nemen. Dat laat EMA vrijdag weten. Hoeveel extra coronavaccins er vanwege de uitbreiding kunnen worden geproduceerd, kan Janssen niet vertellen.

Het gebouw staat naast de bestaande fabriek van Janssen en was al af. Nu de toestemming er is, kan er direct worden begonnen met de extra productie. De fabriek in Leiden levert onder meer vaccins voor de Europese markt.