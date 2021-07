Ministerie zet rekenfout in nieuwe schuldenwet recht

Door een probleem met de invoering van de nieuwe schuldenwet, is het bedrag waar mensen in de schulden altijd recht op houden, in een aantal gevallen lager of hoger uitgevallen dan de bedoeling was. De wet zorgt ervoor dat deze ‘beslagvrije voet’ makkelijker vastgesteld kan worden, maar een aantal gegevens waarop deze berekening is gebaseerd, is per ongeluk niet aangepast. De fout is opgemerkt door het ministerie van Sociale Zaken, dat het zelf ook heeft rechtgezet.