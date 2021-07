Verkoop aanhangwagens naar recordniveau door corona

Nog nooit werden er in Nederland zoveel aanhangwagens verkocht als het afgelopen halfjaar. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat doordat de coronacrisis, de bijbehorende maatregelen en de lage rentestand Nederlanders hebben verleid om te investeren in hun huizen, tuinen en hobby’s.

Zo werden er dit eerste halfjaar 40 procent meer nieuwe boottrailers verkocht dan in 2020. De verkoop van aanhangers voor bouwwerkzaamheden steeg met 36 procent.

In totaal werden er het eerste halfjaar van 2021 een kwart meer nieuwe aanhangwagens verkocht dan in de eerste helft van 2020, goed voor een nieuw record van ruim 14.000. In het eerste halfjaar van vorig jaar nam de verkoop nog met 7 procent af op halfjaarbasis. ‘Maar sinds vorig jaar mei trekken de verkopen weer aan en zie je dat het al dik een jaar tot grote hoogte stijgt’, aldus de brancheorganisatie.

Het aantal verkochte tweedehands aanhangwagens bereikte ook een nieuw hoogtepunt, maar kende met een toename met 9 procent een minder sterke groei.