Amerikaanse bedrijven nemen weer meer personeel in dienst

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand sterker toegenomen dan verwacht. Door het economisch herstel van de coronacrisis en de versoepeling van de coronamaatregelen nemen Amerikaanse werkgevers meer personeel in dienst.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat de groei in juni uitkwam op 850.000 nieuwe arbeidsplaatsen, terwijl economen in doorsnee op 720.000 nieuwe banen hadden gerekend. In mei kwamen er volgens een herzien cijfer nog 583.000 banen bij in ‘s werelds grootste economie.

Met name in de dienstensector, waaronder de horeca, detailhandel, toerisme en vrijetijdsbesteding, is de vraag naar nieuw personeel groot. Om werknemers te lokken bieden bedrijven geregeld hogere lonen en bonussen aan.