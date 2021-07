Zestien Europese partijen tekenen verklaring tegen meer macht EU

De verklaring is een reactie op de Conferentie over de toekomst van Europa, die in mei werd afgetrapt. Dit initiatief moet EU-burgers de mogelijkheid geven om mee te praten over hoe de Europese Unie eruit moet gaan zien. Dit Europabrede maatschappelijke debat, met een onlineplatform en allerlei brainstormsessies en vergaderingen, is een plan van de Franse president Emmanuel Macron. De aanbevelingen die voortkomen uit de Conferentie moeten worden besproken door de lidstaten. De ondertekenaars van de verklaring vrezen dat de Conferentie ‘een eenzijdige oefening’ wordt die leidt tot meer macht voor de EU.

‘De limieten van de EU-bevoegdheden moeten het subsidiariteitsbeginsel volgen: alle competenties die niet expliciet naar de EU zijn overgeheveld en die de EU niet beter kan uitvoeren, blijven bij de lidstaten’, aldus de verklaring.

Samenwerken

Het Franse Rassemblement National schrijft dat volgens hen de EU steeds meer zelfbeschikkingsrecht wil afnemen van staten. De partijen benadrukken dat zij wel achter samenwerking tussen landen staan, maar niet door ze ‘samen te voegen’.

Voor de Belgische ondertekenaar Gerolf Annemans, van het Vlaams Belang, moet de tekst ‘de politieke basis worden voor zowel een nieuwe vorm van samenwerken binnen de EU als de samenwerking van de partijen en hun Europese Parlement-fracties die het document reeds ondertekenden.’

JA21 heeft nog niet gereageerd op de verklaring.