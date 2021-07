Wall Street opent licht hoger na goed banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend op de laatste handelsdag van de week. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat hoofdzakelijk uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport van de overheid. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in juni sterker is toegenomen dan verwacht, waarmee de arbeidsmarkt in ‘s werelds grootste economie verder herstel toont van de coronacrisis.

De werkgelegenheid in de VS nam in juni toe met 850.000 nieuwe banen. Dat is sterker dan een maand eerder en ook beter dan economen in doorsnee hadden verwacht. Door het herstel van de crisis en de versoepeling van de coronamaatregelen nemen Amerikaanse werkgevers meer personeel in dienst. De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 34.671 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4328 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 14.583 punten.

Virgin Galactic

Bij de bedrijven is ruimtevaartonderneming Virgin Galactic een opvallende uitschieter met een plus van 18 procent. De Britse miljardair en zakenman Richard Branson gaat zondag 11 juli de ruimte in met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Dat is negen dagen eerder dan zijn rivaal Jeff Bezos. De Amazon-topman die eigenaar is van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft zijn eerste ruimtereis gepland op 20 juli.

Tesla steeg 1,2 procent. Het bedrijf heeft afgelopen kwartaal meer dan 200.000 elektrische auto’s geproduceerd en afgeleverd. Daarmee heeft Tesla de productie ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar verder opgevoerd. Wel hadden analisten op iets meer gerekend.

Didi Global

De sinds woensdag in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global ging bijna 9 procent omlaag. China is een onderzoek begonnen naar cyberveiligheid bij het bedrijf en zolang dat onderzoek duurt mag Didi geen nieuwe klanten aannemen.

Donutketen Krispy Kreme zakte 7,6 procent, waarmee een stapje terug werd gedaan na de koerswinst van bijna 24 procent een dag eerder. Krispy Kreme ging donderdag naar de aandelenbeurs.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 74,93 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 75,69 dollar. De euro was 1,1842 dollar waard, tegen 1,1850 dollar een dag eerder.