Belangenclub horeca: capaciteit Testen voor Toegang moet omhoog

De capaciteit van het Testen voor Toegang moet omhoog en de teststraten moeten makkelijker bereikbaar worden, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De wachttijden in de rijen voor de testcentra waar onder meer dansliefhebbers op afkomen zouden vrijdag in onder meer Amsterdam en Breda zijn opgelopen tot anderhalf uur.

Mensen die willen uitgaan zonder 1,5 meter afstand te houden, kunnen dat sinds vorig weekend op vertoon van een vaccinatie-, herstel-, of testbewijs. ‘Maar mensen willen niet massaal zo lang in de rij staan voor een test’, zegt KHN-directeur Robèr Willemsen. ‘Zij kunnen dan de rij uit lopen en zich niet laten testen.’ Vanwege een strenge controle komen zij de nachtclubs vervolgens niet in, zegt Willemsen. ‘Dan gaat dat ten koste van de omzet van ondernemers.’