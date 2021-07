ACM: EU-regels moeten Apple dwingen betaaldiensten toe te laten

De EU moet nieuwe regels opstellen waardoor fabrikanten van mobiele telefoons worden gedwongen de aanwezige NFC-chips open te stellen voor andere diensten. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zonder die toegang steken bijvoorbeeld banken minder geld in de ontwikkeling van betaaldiensten. Met name Apple staat erom bekend de toegang tot de NFC-chip van de iPhone te beperken.

De huidige Europese regels zijn niet geschikt om toegang tot de chips waarmee draadloos betalen mogelijk is, af te dwingen. Dat kan namelijk alleen als er een keuze is tussen verschillende betaalapps, maar die is er in Nederland niet. Apple-gebruikers kunnen met hun telefoon wel gebruikmaken van Apple Pay, mensen met een Android-telefoon kunnen Google Pay gebruiken.

De toezichthouder concludeert dat er een kip-eiprobleem is. Een extra betaalapp wordt pas ontwikkeld als die de NFC-chip kan benutten, terwijl zo’n extra app nodig is om die toegang af te dwingen.

De ACM noemt Apple overigens niet bij naam, maar er lopen Europese onderzoeken naar het Amerikaanse techbedrijf. Ook in andere landen zoals Australië klagen banken al geruime tijd dat ze niets met de NFC-chip van de iPhone en de Apple Watch mogen doen.