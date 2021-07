Ryanair ziet passagiersaantallen weer stijgen

Door het toenemende vertrouwen in reizen en versoepelingen van de coronarestricties, ziet budgetvlieger Ryanair zijn passagiersaantallen weer stijgen. In juni overtrof de Ierse prijsvechter de eigen verwachtingen met 5,3 miljoen passagiers op 38.000 vluchten. In mei werden nog minder dan 2 miljoen mensen vervoerd. En vorig jaar juni vervoerde de luchtvaartmaatschappij slechts 400.000 passagiers. Toen golden nog strenge coronamaatregelen.