ING: consumenten geven meer uit aan goederen, minder aan diensten

Nederlandse consumenten geven al een maand meer uit dan gebruikelijk via pin, contante betalingen en onlinebetalingen met iDeal. Dat zegt ING dat de uitgaven vergeleek met de bestedingen van Nederlanders in 2018 en 2019. Mensen kopen nog steeds relatief veel online en in winkels, de uitgaven aan diensten blijven nog achter. Onder meer de horeca valt in die categorie, maar ook bijvoorbeeld pretparken, musea en het openbaar vervoer.