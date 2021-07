‘Crowdfundingmarkt dit jaar mogelijk goed voor half miljard euro’

De markt van financiering via crowdfunding lijkt hard op weg om dit jaar te groeien richting de half miljard euro. In het eerste halfjaar werd er al voor 249 miljoen euro opgehaald in Nederland. Nog nooit werd er in zes maanden zoveel geld opgehaald via crowdfunding, meldt Crowdfundmarkt. Dat is een organisatie die vraag en aanbod in verschillende bedrijfstakken bij elkaar brengt, maar zelf geen crowdfundingplatform is.