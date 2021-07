VK krijgt zes miljoen aanvragen voor verblijfsstatus EU-burgers

EU-burgers hadden tot 30 juni de tijd om een verblijfsvergunning aan te vragen. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat voor de deadline in totaal 6,02 miljoen aanmeldingen zijn ontvangen, waarvan er ongeveer een half miljoen nog beoordeeld moeten worden.

Mensen krijgen in de tussentijd een certificaat waarmee ze kunnen bewijzen dat ze zich hebben gemeld bij de overheid. De regering belooft coulant om te gaan met mensen die de deadline buiten hun schuld om hebben gemist. Als ze een uitkering ontvangen, wordt die volgens het ministerie bijvoorbeeld niet meteen stopgezet.

Campagnes en informatiesessies

Nederland en andere EU-landen hadden burgers die in het VK wonen aangespoord tijdig een verblijfsvergunning aan te vragen. De Nederlandse ambassade zette campagnes op om de circa 150.000 Nederlanders in het land te bereiken en organiseerde ook informatiesessies.

De naderende deadline zorgde de afgelopen dagen voor grote onrust onder mensen die zich nog moesten aanmelden. Zij klaagden in Britse media onder meer over de slechte bereikbaarheid van een hulplijn van de overheid, die overbelast zou zijn geraakt door het grote aantal bellers.

Een 77-jarige vrouw die in 1976 vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde, vertelde The Guardian dat ze het proces enorm stressvol vond. Het lukte haar niet om zich via een telefoon-app aan te melden. Daarom moest ze allerlei documenten aanleveren om te bewijzen dat ze recht had op een verblijfsstatus. De vrouw schoof dat voor zich uit, tot ze vanwege de naderende deadline een advocaat inschakelde. ‘Ik durfde het zelf niet te doen omdat ik bang was een fout te maken.’