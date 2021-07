‘Fort Australië’ gaat wekelijks nog maar 3000 reizigers toelaten

Australië scherpt het toch al strenge grensbeleid nog verder aan om het coronavirus buiten de deur te houden. De regering heeft besloten dat vanaf medio juli nog zo’n 3000 mensen per week op commerciële vluchten naar het land mogen komen, de helft minder dan nu nog het geval is.

Australië heeft het internationale reisverkeer tijdens de coronacrisis ingrijpend aan banden gelegd. Burgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning zijn nog welkom, maar de grens blijft gesloten voor buitenlandse toeristen. Reizigers moeten na aankomst wekenlang in quarantaine in een hotel.

Dat strenge beleid leek aanvankelijk succesvol. Het 25 miljoen inwoners tellende land heeft tot dusver melding gemaakt van ruim 30.000 coronabesmettingen en minder dan 1000 doden door het virus, veel minder dan de 17.762 sterfgevallen die bijvoorbeeld het kleinere Nederland heeft gemeld.

Delta-variant

Het systeem begon echter steeds meer barsten te vertonen toen de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus wereldwijd om zich heen begon te grijpen. Die zou herhaaldelijk zijn ‘ontsnapt’ uit quarantainehotels, met plaatselijke corona-uitbraken tot gevolg. Daardoor zit inmiddels bijna de helft van de bevolking in lockdown.

Ondertussen klinkt steeds meer kritiek op de trage vaccinatiecampagne in het land. Australië heeft minder dan 8 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus en loopt daarmee achter op veel andere westerse landen. Dat kan tot gevolg hebben dat de grens langer gesloten moet blijven.

Ook het verder beperken van het internationale reisverkeer ligt gevoelig. ‘Dit is dramatisch nieuws voor de ruim 34.000 Australiërs die nog zijn gestrand in het buitenland’, zei een onderzoeker van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Ze zei dat Australië verder is gegaan dan andere democratische landen met de reizigersquota waar ook de eigen burgers mee te maken hebben. ‘We moeten niet vergeten dat alle Australiërs het recht hebben om terug te keren naar hun eigen land.’