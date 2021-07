Orbán vindt kritiek Nederland op Hongaarse LHBTI-wet ‘koloniaal’

De Hongaarse premier Viktor Orbán vindt dat de Nederlandse kritiek op de omstreden nieuwe Hongaarse LHBTI-wet voortvloeit uit het Nederlandse koloniale verleden. ‘Ze denken gewoon niet na over wat ze wel of niet kunnen zeggen over een ander land en hun wetten’, aldus Orbán vrijdag op de radio. Minister-president Mark Rutte sprak zich vorige week uit over de wet en vindt dat Hongarije met deze nieuwe wetgeving niet past in de Europese Unie.