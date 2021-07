Schaakrubriek: Een fraaie autobiografie die ook voor niet-schakers interessant is

Toen ik begon over Fenny Heemskerk, toch een Amersfoortse grootheid die bijna wereldkampioene was geworden, bleek totale onbekendheid. Ik had net zo goed over Mae West kunnen beginnen. Sic transit gloria mundi. Daarom is het een goed idee van Thinkers Publishing om Genna Sosonko de gelegenheid te geven een monument voor zichzelf te laten oprichten dankzij het boek ‘Genna Remembers’ (hardcover, € 35). Dit soort boeken kunnen natuurlijk snel iets worden van ‘opa vertelt dat vroeger alles beter was’, maar dat is hier zeker niet het geval. Wel is er enige heimwee naar het vierde kwart van de twintigste eeuw, een opwindende tijd voor het schaken en in het leven van Genna Sosonko. Hij schrijft ook veel over de veranderingen in o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .