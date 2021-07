Spaanse Caixabank schrapt duizenden banen

De Spaanse bank Caixabank gaat 6450 arbeidsplaatsen schrappen en 1500 vestigingen in Spanje sluiten. Het is de grootste reorganisatie in de Spaanse bankensector ooit en moet helpen de kosten te verlagen na de fusie van Caixabank met Bankia.

Het banenverlies valt uiteindelijk wel wat minder groot uit dan eerder gedacht, want Caixabank had plannen om meer dan 8000 arbeidsplaatsen te schrappen. De bank en de vakbond Comisiones Obreras hebben nu overeenstemming bereikt over de invulling van de herstructurering. Caixabank telt in Spanje nu nog ongeveer 5550 filialen en 44.400 werknemers.

Caixabank rondde in maart de overname af van Bankia, dat eerder in handen was van de Spaanse overheid. De bankcombinatie wil jaarlijks bijna 800 miljoen euro aan kosten besparen. Het banenverlies gaat naar verwachting 1,9 miljard euro kosten.

Door de fusie is Caixabank de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten. Andere grote banken in Spanje zijn eveneens bezig met ingrepen in het personeelsbestand, zoals Banco de Sabadell en Santander.