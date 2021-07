Bijna 1 miljoen elektrische auto’s in Duitsland

Minister van Economische Zaken Peter Altmaier is desondanks tevreden, laat hij aan de krant Tagesspiegel weten. ‘We halen ons doel, dat door velen als onhaalbaar werd gezien, in juli met slechts een halfjaar vertraging.’ Altmaier denkt dat het volgende doel van 7 tot 10 miljoen verkochte elektrische voertuigen in 2030 sneller gehaald kan worden. Steeds meer mensen zien milieuvriendelijk vervoer als logisch en autoproducenten zetten steeds meer in op elektrische auto’s.

De minister rekent erop dat dit jaar een recordbedrag aan subsidies voor elektrische auto’s wordt verstrekt. In de eerste helft bedroeg de subsidie al 1,25 miljard euro, meer dan in heel 2020. Duitsers kunnen tot 9000 euro krijgen als ze een volledig elektrische auto kopen en tot 6750 euro bij de aankoop van een hybride auto.

Tegelijkertijd is de subsidiepot voor laders voor elektrische auto’s voor dit jaar vrijwel leeg. Transportminister Andreas Scheurer roept zijn collega van Financiën daarom op om nog eens 200 miljoen euro beschikbaar te maken bovenop de 500 miljoen euro die voor dit jaar was aangekondigd. Volgens Scheurer zou het stopzetten van de subsidieregeling nu ‘een slecht signaal’ zijn. De subsidieregeling voor een laadpunt is belangrijk voor mensen die de overstap naar elektrisch rijden overwegen, stelt Scheurer.