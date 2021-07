Beurshandel in teken van banenrapport VS en OPEC-vergadering

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag.