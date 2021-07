Japanse automakers en Sony helpen Nikkei aan winst

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een kleine winst gesloten. Vooral grote Japanse exportbedrijven als Sony en de autofabrikanten Nissan en Mazda werden hoger gezet dankzij een koersdaling van de Japanse yen. Beleggers namen verder weinig risico in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het herstel van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.