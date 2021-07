IMF verwacht sterkste groei economie VS sinds 1984

Daarbij rekent het IMF er ook op dat het enorme economische stimuleringspakket van de Amerikaanse president Joe Biden zal worden goedgekeurd door het Congres. Het IMF ging in april nog uit van een plus voor ‘s werelds grootste economie dit jaar met 6,4 procent. De groeiverwachting voor volgend jaar is opwaarts bijgesteld tot 4,9 procent, van een eerdere 3,5 procent.

De VS hebben een ‘opmerkelijk herstel’ laten zien van de coronacrisis, aldus het IMF. Het fonds spreekt daarbij van ‘ongekende’ steun door de overheidsuitgaven tegen de pandemie en een ‘zeer effectief’ stimuleringsbeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Het IMF zei verder dat de Fed waarschijnlijk uiterlijk eind 2022 of begin 2023 de rente moet gaan verhogen tegen oververhitting van de Amerikaanse economie en de oplopende inflatie. Daarnaast denkt het IMF dat waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar zal worden begonnen met het afbouwen van de opkoopprogramma’s van de Fed. Door het herstel van de crisis is de inflatie in de VS flink aan het stijgen.