‘Amerikanen verlaten vrijdag belangrijkste basis in Afghanistan’

De laatste Amerikaanse troepen staan op het punt luchtmachtbasis Bagram in Afghanistan te verlaten. Dat was de belangrijkste basis van de Amerikanen tijdens de strijd tegen de Taliban. Een hooggeplaatste defensiefunctionaris zegt tegen CNN dat de verwachting is dat vrijdag de laatste militair daar is vertrokken.

De Verenigde Staten en andere NAVO-landen hadden de afgelopen twee decennia tienduizenden manschappen gestationeerd op de enorme basis, die een dorp op zichzelf is geworden, met onder andere winkels en sportscholen. Er is ook een gevangenis gevestigd waar leden van de Taliban en andere extremistische groepen hebben vastgezeten. George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump hebben alle drie tijdens hun presidentschap een bezoek gebracht aan het kamp.

Het Amerikaanse leger vertrekt dit jaar uit Afghanistan en heeft al meerdere bases overgedragen, waaronder de grote basis bij Kandahar. Het zal niet lang duren voordat de Amerikanen helemaal vertrokken zijn uit het land.

Aanslagen 9/11

De laatste Nederlandse militairen die actief waren voor de NAVO-missie Resolute Support kwamen vorige week terug. De twee decennia durende inzet kostte aan 25 Nederlandse militairen het leven. De VS verloren meer dan 2300 soldaten.

De aanslagen op de VS van 11 september 2001 waren de aanleiding om erheen te gaan. Sinds de aankondiging van de terugtrekking is het geweld in het land toegenomen. De Taliban voeren vaker aanvallen uit en hebben naar schatting 90 van de ongeveer 400 districten in het land veroverd. De opstandelingen trekken inmiddels in de richting van hoofdstad Kabul.