Moederbedrijf Janssen hoopvol over bescherming tegen Delta-variant

Tijdens de laboratoriumtests veroorzaakte het vaccin een grote aanwezigheid van neutraliserende antilichamen in bloedmonsters van acht gevaccineerde mensen. Volgens Johnson & Johnson was de reactie nog sterker dan bij de Beta-variant, die uit Zuid-Afrika afkomstig is.

De gezondheidsautoriteiten over heel de wereld houden nauwlettend in de gaten hoe goed het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is, werkt tegen nieuwe coronavarianten. De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), meldde vorige maand dat alle vier de coronavaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd goed lijken te beschermen tegen onder andere alle varianten. Naast Janssen gaat het dan om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

IC-arts Diederik Gommers zei vorig week in het Radio 1-programma Dit is de dag dat met het oog op de Delta-variant het beter is om gevaccineerd te zijn met Moderna en Pfizer. Volgens hem werkt AstraZecena minder goed tegen deze variant en was van Janssen nog niet duidelijk of het vaccin voldoende bescherming biedt.

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is in Nederland aan een opmars bezig. Het RIVM schat in dat de variant nu al ongeveer de helft van alle besmettingen in ons land veroorzaakt. In India gaat inmiddels ook een mutatie van de mutatie rond, die nog krachtiger is. Deze variant wordt Delta-plus genoemd.