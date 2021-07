Bessemer Trust wil van curatorschap Britney Spears af

In haar betoog vertelde de 39-jarige Spears ontevreden te zijn over heel de juridische constructie rond haar ondertoezichtstelling. Sinds 2008 staat ze vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader Jamie Spears, maar die maakt volgens de zangeres daarvan misbruik. Ze zei dat ze zich een "slaaf" van haar vader voelt.

Sinds kort is Bessemer Trust door de rechter aangewezen om naast Jamie Spears op te treden als mede-curator. Maar vanwege "veranderde omstandigheden" wil het financiële bedrijf daar nu van af, zo heeft het de rechter laten weten. Onder meer omdat Britney Spears vorige week duidelijk maakte dat er sprake is van "onherstelbare schade aan haar belangen", aldus Bessemer Trust.

Woensdag bepaalde een rechter nog dat de constructie van het gedeelde curatorschap in stand blijft. Dat rechterlijke besluit stond los van de emotionele getuigenis van de zangeres van vorige week, maar ging terug op een verzoek van Spears in november om ten koste van haar vader het volledige curatorschap bij Bessemer Trust neer te leggen. De volgende hoorzitting in de zaak is op 14 juli.

Over Spears' ondercuratelestelling is veel ophef ontstaan. Fans van de zangeres vragen onder de hashtag #FreeBritney aandacht voor haar zaak.