Samen in gebed voor Libanon

Tien leiders van verschillende Libanese katholieke, orthodoxe en protestantse kerken waren donderdag in het Vaticaan bijeen voor een ‘dag van bezinning en gebed’ voor Libanon. Op uitnodiging van paus Franciscus wilden de kerkleiders over het door een ongekende politieke, sociale en economische crisis geteisterde land ‘de gave van vrede en stabiliteit afsmeken’. Franciscus bad in de ochtend samen de kerkleiders en hun delegaties in de Sint-Pietersbasiliek. Bij het hoofdaltaar bad hij het Onze Vader, dat door de andere kerkleiders in het Arabisch werd meegebeden. Na een korte stilte daalden allen af naar het graf van Petrus waar zij elk een kaars ontstoken.