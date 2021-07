Fransen onderzoeken Uniqlo en Zara-moeder om katoen uit Xinjiang

China wordt ervan beschuldigd etnische Oeigoeren dwangarbeid te laten verrichten bij de katoenproductie in Xinjiang. De moslimminderheid wordt ook onderdrukt door marteling, opsluiting en gedwongen sterilisaties, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties.

Franse actiegroepen dienden in april, samen met een Oeigoerse vrouw die in een Chinees strafkamp heeft gezeten, een klacht in tegen de modebedrijven die katoen uit Xinjian zouden hebben gebruikt. De klacht was ook gericht tegen het Franse modeconcern SMCP en schoenenmerk Skechers.

Inditex spreekt tegen dat het katoen uit Xinjiang gebruikt. Uniqlo kondigde vorig jaar nog aan geen katoen meer uit dat gebied meer in te kopen wegens de mensenrechtenschendingen. Dat kwam het bedrijf nog op een boycot in China te staan. SMCP wordt er ook van beschuldigd een belang te hebben in een bedrijf met fabrieken in Xinjiang. Het ontkent dat en zegt mee te werken aan het onderzoek.