Populaire beleggingsapp Robinhood bevestigt beursgang

De populaire beleggingsapp Robinhood heeft zijn beursgang officieel aangekondigd. Daarbij maakte het platform voor particuliere beleggers ook bekend dat de omzet de voorbije periode hard omhoog is gegaan. Robinhood speelde een centrale rol bij de gekte rond afgeschreven aandelen die door beleggers op forumsite Reddit de hoogte in werden gestuwd.

Robinhood was de geliefde app van niet-professionele beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop, bioskoopketen AMC en andere aandelen die afgeschreven leken. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week tijd 1000 procent in waarde steeg.

Uit voorlopige cijfers die Robinhood bij toezichthouder SEC heeft gedeponeerd wordt duidelijk hoezeer dit de resultaten van het techbedrijf beïnvloedde. De omzet steeg in de eerste drie maanden van 2021 met 309 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 522 miljoen dollar. Daarop boekte Robinhood een verlies van 1,4 miljard dollar door een afwaardering op obligaties die het bedrijf bezit.

Controversieel

Robinhood is niet onomstreden. Toen de hype rond Reddit-aandelen zijn hoogtepunt bereikte, beperkte de app het aantal transacties rond veel verhandelde aandelen. Op social media werd direct gespeculeerd dat dit op aangeven van professionele beleggingsfondsen gebeurde, maar dat sprak topman Vlad Tenev tegen. Het was door de hevige koersbewegingen en drukte financieel niet verantwoord om voor alle transacties borg aan te houden, zo zei hij.

Robinhood is ook om andere redenen controversieel. Veel van zijn inkomsten genereert het bedrijf door orders die beleggers invoeren door te spelen aan andere partijen, die deze dan mogen uitvoeren. In ruil daarvoor krijgt Robinhood per order een vergoeding. Dit kan belangenverstrengeling in de hand werken, waarschuwen critici. Robinhood lijkt zich daar bewust van te zijn. In documenten die bij de SEC zijn ingediend noemt het bedrijf mogelijke strengere regels rond dit verdienmodel een risico.

Eerder deze week kreeg Robinhood bovendien een boete van 70 miljoen dollar. Volgens toezichthouder FINRA benadeelde het bedrijf gebruikers van zijn app jarenlang met misleidende informatie, slecht werkende handelsfuncties en storingen.