Biden bezoekt rampplek in Florida

De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt donderdag de plek in Florida waar vorige week een appartementencomplex instortte. In een gesprek met plaatselijke bestuurders zei hij te verwachten dat de regering de kosten voor de county Miami-Dade en de staat Florida volledig zal vergoeden. ‘Daar lopen we niet voor weg, dit is een zaak van leven en dood.’

Biden zal nog spreken met reddingswerkers en familie van slachtoffers. Tot nu toe zijn achttien doden geïdentificeerd, zeker 145 mensen worden nog vermist. Het is niet bekend of zij in het pand in Surfside bij Miami waren toen het deels instortte. Behalve vlak na het instorten van het gebouw is er nog niemand levend onder het puin gevonden. Donderdag werd werk bij de rampplek onderbroken uit angst voor verdere instorting van delen van het complex.

De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-complex is nog niet duidelijk. Wel waarschuwde een ingenieur drie jaar geleden al voor grote structurele schade aan het gebouw van twaalf verdiepingen.