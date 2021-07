Ruime steun voor Amerikaans belastingplan voor multinationals

Een Amerikaans belastingplan voor multinationals heeft de steun gekregen van 130 landen. Dat heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekendgemaakt. Een klein groepje van de bij die organisatie aangesloten landen steunt het plan niet.

Het Amerikaanse plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Daarvoor hoeven de bedrijven geen kantoor in een land te hebben. Wereldwijd gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven bovendien naar 15 procent.