Bezos neemt 82-jarige vrouw mee de ruimte in

De Blue Origin-raket New Shepard wordt op 20 juli gelanceerd in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen. Bezos’ broer Mark gaat ook mee, evenals de winnaar van een veiling die voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) een plekje in de raket bemachtigde.

Wally Funk had in de jaren zestig al plannen om de ruimte in te gaan. Ze nam deel aan het Woman in Space-programma, waarmee vrouwen werden voorbereid op een loopbaan als astronaut. Ze maakte deel uit van de ‘Mercury 13’, dertien Amerikaanse vrouwen die met succes dezelfde NASA-screening ondergingen als door de ruimtevaartorganisatie geselecteerde astronauten, maar geen van deze vrouwen ging ooit de ruimte in. Funk was later de eerste vrouwelijke inspecteur bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.