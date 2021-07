Loonsverhoging in verschiet voor medewerkers pluimveesector

Meer dan 8000 werknemers in de pluimveesector kunnen weer een nieuwe loonsverhoging tegemoet zien. Volgens vakbond FNV is er een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige cao.

Afgelopen maanden zette de bond acties op touw om de eigen eisen kracht bij te zetten. Zo waren er werkonderbrekingen bij kippenslachterij Plukon. FNV heeft nu de indruk dat die acties resultaat hebben opgeleverd. ‘De werkgevers wilden aanvankelijk geen loonbod doen en de eindejaarsuitkering afschaffen’, legt FNV-bestuurder Karel de Buijzer uit.

Uiteindelijk zijn juist afspraken gemaakt over een verhoging van de eindejaarsuitkering. En de lonen worden zowel dit jaar als volgend jaar per 1 juli met 2 procent verhoogd. Ook is de bond het met de werkgevers eens geworden over de pensioenpremie en een regeling waardoor sommige krachten eerder kunnen stoppen met werken.

FNV geeft zijn leden nog wel het laatste woord. Zij kunnen tot 14 juli, voor of tegen het onderhandelingsresultaat stemmen.