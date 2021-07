Oud-Kamerleden hopen op nationale excuses voor slavernijverleden

‘Het kwam echt binnen en zindert nog in mijn lijf’, zei Leerdam. ‘Amsterdam, petje af.’ De politicus, die is geboren op Curaçao, behoort tot de mensen die jarenlang hebben gepleit voor officiële excuses van de overheid. Dat het Amsterdamse stadsbestuur die stap nu heeft gezet, was voor hem ‘erg emotioneel’, vertelde hij.

Ook Kathleen Ferrier vond het ‘heel bijzonder’ om te horen hoe Halsema ‘als rechtsopvolger van de toenmalige stadsbestuurders’ excuses aanbood. Het was wat haar betreft een ‘heel belangrijk moment’. Ze vindt het ook sterk dat aan de excuses uitgebreid wetenschappelijk onderzoek voorafging. Daarin werd de grote rol die Amsterdamse bestuurders speelden in de slavenhandel in kaart gebracht. Ook Ferrier, die een Surinaamse achtergrond heeft, hoopt op een nationaal vervolg.

Leerdam vindt de grootse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 2023 een geschikt moment voor excuses van het kabinet. Dan wordt landelijk herdacht dat 150 jaar daarvoor de slavernij daadwerkelijk voorbij was. Het Nederlandse verbod op slavernij ging in 1873 in. Het besluit daartoe was tien jaar daarvoor genomen, in 1863.