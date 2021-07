‘Groot prijsverschil bij opladen elektrische auto in buitenland’

Wie op vakantie gaat met zijn elektrische auto moet rekening houden met grote prijsverschillen bij het opladen. Elektrisch laden is in Nederland en België relatief goedkoop en in sommige andere landen liggen de prijzen net iets hoger. Maar in bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje moet je goed opletten omdat de prijzen daar sterk kunnen verschillen.

Dit hebben het in elektrisch rijden gespecialiseerde bedrijf Watture en consumentenplatform elektrischryden.nl uitgezocht. Volgens hen kan een laadbeurt bij één en dezelfde paal in de laatstgenoemde landen zomaar tientallen euro’s duurder of goedkoper zijn, afhankelijk van je auto en je laadpas. ‘De situatie zoals we die vroeger met bellen in het buitenland kenden bestaat nu eigenlijk voor elektrisch laden.’

Wat mee speelt, is dat je in Frankrijk vaak per minuut betaalt. Laadt je auto niet op de maximumsnelheid, bijvoorbeeld door de zomerhitte, dan kan het snel duur worden. Snelladen zou er tussen de 0,45 en 0,95 euro per kilowattuur kosten. In Spanje is een deel van de markt vrij en een deel gereguleerd. Ook hebben automerken prijsafspraken op sommige locaties. Hier gaat het bij snelladen om 0,20 tot 0,83 euro per kilowattuur. In Nederland liggen de prijzen voor snelladen volgens de onderzoekers tussen de 0,59 en 0,79 euro per kilowattuur, waardoor de verschillen hier dus een stuk minder groot zijn.