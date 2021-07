Rapport: aanpak corruptie bij douane schiet nog steeds tekort

Het beleid van de douane om corruptie tegen te gaan schiet nog steeds behoorlijk tekort. De douane is te afwachtend, en de aanpak moet steviger en specifieker. De organisatie past zich te laat aan criminelen aan, die hun werkwijze juist snel aanpassen. Dat staat in een kritisch rapport van KPMG waar de douane om had gevraagd na een reeks incidenten met corrupte ex-douaniers. De huidige aanpak is ‘eerder reactief dan proactief’.