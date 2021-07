Slechts tien nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn slechts negen mensen nieuw op een verpleegafdeling beland vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Eén persoon ging vanwege corona naar de intensive care. Dat was de eerste opname daar in drie dagen.