‘OPEC en bondgenoten eens over verhoging olieproductie’

Saudi-Arabië, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, zou met Rusland een voorlopige overeenkomst hebben om de olieproductie in de periode van augustus tot december met circa 2 miljoen vaten per dag te gaan verhogen. De onderhandelingen over de details zijn nog gaande, aldus de ingewijden.

De vraag naar olie trekt sterk aan door het wereldwijde herstel van de coronacrisis en de olieprijzen liggen op het hoogste niveau in bijna drie jaar, waardoor er ruimte is voor een productieverhoging. De OPEC+ is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren, nadat die eerder scherp was verlaagd tijdens de pandemie om zo de olieprijzen te stutten.

Rusland en Kazachstan zouden aandringen op een productieverhoging, maar Saudi-Arabië en Golfstaten zouden terughoudender zijn door onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis. Door nieuwe uitbraken van het coronavirus en lockdowns zou de vraag naar olie weer onder druk kunnen komen te staan.