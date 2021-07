NS grijpt in bij Duitse dochter om geldproblemen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) start een flinke herstructurering bij haar Duitse dochter Abellio. Dat is nodig omdat anders verliezen dreigen van 30 tot 50 miljoen euro per jaar, meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Kamer. Omdat de contracten van Abellio nog tot twaalf jaar doorlopen, is dit een ‘onacceptabel perspectief’, aldus Hoekstra. Hij heeft als aandeelhouder van NS de voorgenomen ingreep goedgekeurd.