Werkloosheid eurozone daalt verder door herstel van crisis

De werkloosheid in de eurozone is in mei verder afgenomen door het economisch herstel van de coronacrisis, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Met name de jeugdwerkloosheid ging omlaag, vermoedelijk door de versoepeling van de coronamaatregelen en het heropenen van winkels en horeca. Dat zijn sectoren waar vaker jongeren werkzaam zijn.

Binnen het eurogebied waren in mei volgens Eurostat 12,8 miljoen mensen werkloos. Dat komt neer op 7,9 procent van de beroepsbevolking. Dat was een maand eerder nog 8,1 procent. De jeugdwerkloosheid zakte naar 17,5 procent van 18,4 procent in april. Daarmee waren er in het eurogebied in mei 2,4 miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos.

Overigens is de werkloosheid nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Voordat de pandemie in februari vorig jaar toesloeg, lag die op 7,4 procent. De piek tijdens de crisis werd bereikt in augustus en september vorig jaar met een werkloosheid van 8,5 procent.

Binnen de negentien eurolanden lag de werkloosheid het hoogst in Griekenland en Spanje, met meer dan 15 procent. Ook in Italië is die erg hoog. In Nederland en Tsjechië ligt die het laagst met 3,3 procent.