Celstraffen tot zes jaar voor Franse ‘celeb-rovers’

Onder de slachtoffers bevonden zich onder anderen voormalig Paris Saint-Germain-voetballer Thiago Silva. Opererend in kleine groepjes beroofden ze behalve de woning van Silva ook de huizen van tv-presentator Patrick Sebastien, sterrenkok Jean-Pierre Vigato en een niet nader genoemde rijke Saoedi-Arabische man. Daarbij stalen ze in totaal voor 4,2 miljoen euro aan kostbaarheden.

De hoogste straffen werden uitgesproken tegen Mohamed S en Abdelazim G. Eerstgenoemde staat dankzij zijn klimcapaciteiten bekend als ‘De Kat’, een bijnaam die hij overigens afwijst. Mohamed S. bekende twee diefstallen, maar werd veroordeeld voor vijf. Abdelazim G, met de aliassen ‘Bidou’ en ‘The Kid’, bekende vijf diefstallen, maar werd veroordeeld voor zeven vergrijpen.

Thiago Silva

De vijf andere mannen werden veroordeeld tot straffen van één tot vier jaar omdat zij op verschillende momenten aan de inbraken hadden deelgenomen. De enige vrouw onder de verdachten kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden voor het verbergen van gestolen goederen en het bezit van een wapen.

Silva, voormalig aanvoerder van PSG, nu spelend voor Chelsea, kwam op 23 december 2018 na een wedstrijd thuis om te ontdekken dat zijn kluis, juwelen en horloges ter waarde van in totaal 1,2 miljoen euro waren verdwenen. Op beelden van bewakingscamera’s was te zien hoe twee mannen een regenpijp opklommen en via een raam Silva’s herenhuis binnengingen. Minuten later kwamen ze weer tevoorschijn met hun buit in een rugzak en een koffer die ze uit het huis hadden meegenomen.