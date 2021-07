Ongeluk met F-16 op vliegbasis Leeuwarden

Op vliegbasis Leeuwarden is het misgegaan met een F-16 -vliegtuig. De piloot heeft daarbij gebruikgemaakt van de schietstoel om het vliegtuig te verlaten. Dat meldt de veiligheidsregio. Hoe de piloot eraan toe is, is niet duidelijk.

Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Volgens ooggetuigen brak brand uit in het toestel, de brandweer is ter plaatse.

Na 42 jaar kwam er juist donderdag officieel een eind aan de stationering van de F-16-vliegtuigen op de Friese vliegbasis.