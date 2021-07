Pharming klimt op Damrak, Duitse vaccinmaker CureVac keldert

Pharming behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Orchard Therapeutics en neemt een belang in dat bedrijf. In Frankfurt kreeg de Duitse biotechnoloog CureVac opnieuw harde klappen na tegenvallende definitieve testresultaten van zijn coronavaccin. Beleggers keken daarnaast uit naar de industriecijfers uit Europa en de Verenigde Staten. Ook werd gewacht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS, die mogelijk meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Pharming klom 1,7 procent bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf gaat samenwerken met Orchard voor de ontwikkeling en commercialisering van een gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem, een levensbedreigende zeldzame aandoening die zwellingsaanvallen veroorzaakt. Orchard zal een vooruitbetaling van 17,5 miljoen dollar ontvangen, bestaande uit 10 miljoen dollar in contanten en de verwerving door Pharming van een aandelenbelang van 7,5 miljoen dollar in Orchard.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op een nieuw recordniveau van 738,10 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 1050,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

CureVac

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was koploper in de AEX met een winst van 3,1 procent. Staalmaker ArcelorMittal volgde met een plus van 2,7 procent. Chipbedrijf Besi sloot de rij met een verlies van 2,2 procent.

In Frankfurt kelderde CureVac 16 procent. Uit de definitieve testresultaten is gebleken dat het vaccin van het Duitse biotechbedrijf slechts 48 procent effectief is tegen het coronavirus. CureVac meldde in juni al een teleurstellende werkzaamheid van 47 procent van het vaccin en zag miljarden euro’s aan beurswaarde verdampen.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) zakte 3,7 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen wist afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers te schrijven dankzij de heropening van de winkels. H&M merkt wel dat het nog altijd minder druk is in de winkelstraten dan voor de crisis. AB Foods, het moederbedrijf van Primark, zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterker dan verwacht toenemen en werd in Londen beloond met een koerswinst van ruim 3 procent.

In Parijs won Sodexo dik 4 procent. Het Franse catering- en schoonmaakbedrijf zag de omzet in het afgelopen kwartaal flink stijgen en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar.

De euro was 1,1852 dollar waard, tegen 1,1847 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 73,89 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 74,97 dollar per vat.