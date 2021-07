Zware veiligheidsmaatregelen in Hongkong op jubileumdag

De veiligheidsdiensten in Hongkong zijn donderdag massaal op de been om demonstraties te voorkomen. De autoriteiten in de metropool vieren dat het 24 jaar geleden is dat het Verenigd Koninkrijk het welvarende gebied overdroeg aan China. Een grote protestmars mocht niet doorgaan, formeel vanwege de coronapandemie.

In veel districten is de politie erg zichtbaar in het straatbeeld. Er staan politiebussen, waterkanonnen en gepantserde voertuigen. Ook patrouilleren agenten op straat. Er zouden zo’n 10.000 politiemensen op de been zijn. Lokale media berichten dat de vaste protestlocatie Victoria Park is afgegrendeld.

Hongkong was de afgelopen jaren het toneel van grootschalige protesten tegen de regering, maar inmiddels is de rust grotendeels teruggekeerd. Dat komt onder meer door de coronamaatregelen, maar ook door een omstreden veiligheidswet die is ingevoerd door China. Die geeft de autoriteiten meer bevoegdheden om activisten aan te pakken.

De festiviteiten bestonden onder meer uit een vlaggenceremonie in Victoria Harbour. De tweede man van Hongkong, John Lee, trad op als waarnemend leider van de semi-autonome miljoenenstad. Zijn politieke baas Carrie Lam moest naar Peking voor het honderdjarige jubileum van de Chinese Communistische Partij, dat op dezelfde dag wordt gevierd. Lee benadrukte in zijn toespraak dat de autoriteiten zich blijven inzetten om ‘de nationale veiligheid te beschermen’.