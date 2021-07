Heropening winkels goed te merken bij Primark en H&M

Dat in heel Europa winkels weer open mochten de afgelopen weken is duidelijk te merken in de resultaten van kledingketens Primark en H&M. Primark zette in de zestien weken tot 19 juni drie keer meer om in vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder. Bij H&M zijn de verkopen nu al weer bijna op het niveau van voor de crisis.

Primark is onderdeel van het Britse AB Foods, dat ook actief is met onder andere ontbijtgranen en suiker. Primark was in het derde kwartaal van zijn boekjaar goed voor een omzet van 1,6 miljard pond, omgerekend krap 1,9 miljard euro. Een vergelijking met een jaar eerder gaat mank omdat destijds de winkels voor een periode van twaalf weken gesloten bleven.

Ook aan het begin van de meetperiode dit jaar waren er beperkingen, toen nog maar 22 procent van de Primark-winkels open was. De winkelsluitingen werden in het kwartaal stapsgewijs opgeheven. In eerste instantie mochten winkels in Engeland en Wales weer open, gevolgd door onder andere die in Nederland en Portugal en nog weer later ook in Duitsland, Frankrijk en andere landen. De winkels die weer open mochten presteerden in doorsnee iets beter dan in de periode voor de crisis.

Zwarte cijfers

Bij H&M waren aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar nog zo’n 1300 van de ruim 4900 winkels gesloten. Ook bij de Zweedse kledingketen mochten stap voor stap meer winkels open. Aan het einde van de meetperiode zaten nog 95 winkels op slot. Een jaar eerder ging het om 80 procent van de winkels die langere periode gesloten bleven vanwege coronamaatregelen.

H&M wist het tweede kwartaal van zijn boekjaar, dat loopt tot december, af te sluiten met zwarte cijfers. De winst voor belastingen kwam uit op 362 miljoen euro. Dat was ook meer dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Om de kosten te drukken sneed H&M eerder al in operationele kosten. Verder wist de keten hier en daar lagere huurlasten af te dwingen. Daarnaast werd afscheid genomen van zo’n 16.000 werknemers. H&M verwacht nog altijd zo’n 250 winkels permanent te sluiten. H&M merkt net als andere winkelketens dat het nog altijd minder druk is in de winkelstraten dan voor de crisis.