Aandacht voor Pharming op Damrak na samenwerkingsdeal

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Pharming. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Orchard Therapeutics en neemt een belang in dat bedrijf. Daarnaast kijken beleggers uit naar de cijfers uit Europa en de Verenigde Staten over de bedrijvigheid in de industrie. Ook wordt gewacht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS, die mogelijk meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De AEX-index op Beursplein koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van het derde kwartaal. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen na de verliesbeurt een dag eerder. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië begonnen overwegend lager aan de nieuwe beursmaand. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de min door zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in de regio.

Pharming gaat samenwerken met Orchard Therapeutics voor de ontwikkeling en commercialisering van een gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem, een levensbedreigende zeldzame aandoening die zwellingsaanvallen veroorzaakt. Orchard zal een vooruitbetaling van 17,5 miljoen dollar ontvangen, bestaande uit 10 miljoen dollar in contanten en de verwerving door Pharming van een aandelenbelang van 7,5 miljoen dollar in Orchard. Orchard komt ook in aanmerking voor mijlpaalbetalingen tot 189,5 miljoen dollar en royaltybetalingen op toekomstige verkopen.

Richemont

Aan het overnamefront kondigde het Zwitserse luxeconcern Richemont aan de Belgische handtassenfabrikant Delvaux te kopen. Delvaux was in handen van de miljardairs en broers Victor en William Fung uit Hongkong en Temasek Holdings uit Singapore. Richemont, de eigenaar van sieradenmerk Cartier, maakte de overnamesom niet bekend. Persbureau Bloomberg meldde in april dat Delvaux tussen de 500 miljoen en 600 miljoen dollar moest opbrengen.

De olieprijzen lieten weinig beweging zien in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC. De OPEC-landen onder leiding van Saudi-Arabië en bondgenoten zoals Rusland overwegen om de olieproductie weer op te voeren nu de vraag naar olie aantrekt door het economische herstel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 73,58 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,67 dollar per vat. De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1847 dollar een dag eerder.