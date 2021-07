‘Geen dwangarbeid bij productie grondstoffen zonnepanelen China’

Er wordt geen gebruikgemaakt van dwangarbeid in de Chinese provincie Xinjiang bij de productie van grondstoffen en materialen voor zonnepanelen. Dat zegt de Chinese brancheorganisatie voor zonnepanelen, nadat de Verenigde Staten vorige week de import van die grondstoffen aan banden hadden gelegd vanwege verdenkingen van dwangarbeid.

Veel van die grondstoffen zoals polysillicium worden geproduceerd in Xinjiang en daarbij worden volgens de VS Oeigoeren ingezet als dwangarbeiders. Washington heeft nu verschillende Chinese bedrijven die actief zijn met de productie van dergelijke materialen op een zwarte lijst gezet. China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. Onlangs kwam uit onderzoek van de Britse Sheffield Hallam University naar voren dat Oeigoeren dwangarbeid verrichten bij de productie van zonnepanelen.

Maar branchevereniging China Photovoltaic Industry Association verklaarde dat ze recent inspecties heeft gedaan bij productiefaciliteiten voor zonnepanelen in Xinjiang en dat de beweringen van de Amerikanen onjuist zijn. De zonnepanelenindustrie zorgt volgens de branchevereniging juist voor veel werkgelegenheid in de regio en draagt bij aan de economische ontwikkeling. De rechten van alle etnische groepen worden daarbij gerespecteerd, aldus de organisatie.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de Amerikaanse handelssancties tegen de zonnepanelenbedrijven al in felle bewoordingen. Eerder bestempelde Peking berichten over genocide en dwangarbeid in Xinjiang als geruchten en leugens.