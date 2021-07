Xi waarschuwt buitenland bij viering eeuwfeest communisten

De Chinese president Xi Jinping heeft bij het honderdjarige jubileum van zijn Communistische Partij benadrukt dat zijn land zich niet meer laat vernederen of onderdrukken door buitenlandse mogendheden. ‘Iedereen die dat probeert, plaatst zichzelf op ramkoers met de grote muur van staal die is gecreëerd door 1,4 miljard Chinezen’, verklaarde de 68-jarige leider tijdens een speech van een uur op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Xi sprak boven het enorme portret van oud-partijleider Mao Zedong dat het plein domineert. Er waren zo’n 70.000 mensen uitgenodigd om de toespraak bij te wonen. Zij hoorden de president aankondigen dat het leger verder zal worden opgebouwd. Ook beloofde hun leider dat hij zich zal inzetten voor de ‘hereniging’ met Taiwan, een democratisch bestuurd eiland voor de kust dat door de communisten worden gezien als een afvallige provincie.

De speech van de president ging gepaard met grootschalige festiviteiten. Duizenden zangers zongen communistische liederen en genodigden zwaaiden met vlaggen. Tijdens een luchtdefilé vormde een formatie van helikopters het nummer 100 en er klonken 100 kanonschoten. ‘Dit is een belangrijke dag voor ons land’, concludeerde een commentator op de Chinese staatstelevisie.

Strenge veiligheidsmaatregelen

De autoriteiten hadden strenge veiligheidsmaatregelen genomen in de aanloop naar het volksfeest. Agenten controleerden de afgelopen dagen al voertuigen die naar het 21 miljoen inwoners tellende Peking reden. Dat leidde soms tot lange files. Ook zijn duizenden vrijwilligers ingeschakeld om de orde te bewaren op straat. Militairen bewaken metrostations. Op straat waren de mensen die met buitenlandse journalisten wilden praten vol lof over de communisten.

De communistische volksrepubliek maakte de afgelopen decennia een snelle economische groei door. Het land streefde Japan ongeveer tien jaar geleden voorbij als tweede economie van de wereld. Xi maakt er tijdens zijn toespraak geen geheim van aan wie dat succes volgens hem te danken is. ‘We moeten vasthouden aan het leiderschap van de partij. Het succes van China hangt af van de partij.’

Internationale kritiek

De relatie met het westen kwam de afgelopen jaren juist steeds meer onder druk te staan. Er was internationale kritiek op het Chinese optreden in de Zuid-Chinese Zee, de druk die Peking uitoefent op Taiwan en het vermeende gebrek aan transparantie rond de corona-uitbraak in Wuhan. Ook wordt China verweten de Oeigoeren-minderheid te onderdrukken. De Tweede Kamer in Nederland sprak over genocide.

Xi leek in zijn toespraak te reageren op dergelijke buitenlandse kritiek. Hij kondigde aan dat China het ‘schijnheilige gepreek van degenen die menen ons de les te kunnen lezen’ niet zal accepteren.