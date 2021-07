Trump naar grens met Mexico: ‘Biden verwoest ons land’

Trump bezocht de grens om aandacht te vragen voor het onderwerp dat een hoofdrol speelde bij zijn oorspronkelijke campagne om president te worden: de aanpak van illegale migratie. Hij beweerde bij de plaats Pharr dat ‘miljoenen mensen’ illegaal het land binnenkomen.

De 75-jarige Trump geldt ondanks zijn verkiezingsnederlaag nog steeds als een van de meest invloedrijke personen in de Republikeinse Partij. Hij heeft nog niet gezegd of hij in 2024 weer wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook zijn gastheer Abbott wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinen.

Migratie

Migratie blijft politiek een enorm gevoelig onderwerp in de VS. Grensbewakers kwamen in mei 180.000 keer migranten tegen in het grensgebied met Mexico. Dat was volgens cijfers van grensbewakingsdienst CBP het hoogste maandelijkse totaal in ongeveer twee decennia.

De Republikeinen verwijten de Democraat Joe Biden dat hij het strenge migratiebeleid van Trump deels heeft teruggedraaid en de bouw van een grensmuur liet stilleggen.’Wij hebben het fantastisch gedaan’, zei Trump volgens Amerikaanse media. ‘Nu hebben we een open grens. Heel gevaarlijk.’