Nieuwe kleurcode vertelt blinden wat er in een pak zit

Een plaatje met gekleurde vlakken kan blinden en slechtzienden helpen om te ‘zien’ wat ze in handen hebben. Het is een aangepaste QR-code en het bedrijf Kellogg’s zet die vanaf volgend jaar op de pakken cornflakes en andere ontbijtgranen. Mensen met visuele beperkingen kunnen de code scannen met een app op hun telefoon en komen dan zelf te weten wat voor pak ze hebben gepakt, welke ingrediënten er in zitten en of er misschien iets in zit waar ze allergisch voor zijn.

Kellogg’s is naar eigen zeggen de eerste voedselfabrikant die deze stap zet. ‘We zijn de eersten, maar we willen niet alleen blijven. We gaan de voedselindustrie en de Albert Heijns en Jumbo’s van deze wereld benaderen om te laten weten dat dit bestaat’, zegt Benelux-directeur Luc Houben van Kellogg’s.

Het bedrijf verkoopt in Nederland zo’n 14 miljoen pakken per jaar en moet voor de codes ongeveer duizend verschillende verpakkingen opnieuw ontwerpen. Houben: ‘Dit kost ons geld, maar als we dat niet doen, zullen onze klanten het niet accepteren. Als je je inzet voor toegankelijkheid overleef je als bedrijf. Zo niet, dan verdwijn je.’

Scannen van veraf

Het systeem is ontwikkeld door het Spaanse bedrijf NaviLens. Op veel verpakkingen staan al QR-codes, combinaties van zwarte en witte blokjes. Die code is de opvolger van de streepjescode. Het probleem bij QR-codes is dat mensen precies moeten weten waar ze moeten scannen. Dat gaat lastig als je niet eens kunt zien waar de code staat. De code van NaviLens bestaat uit roze, blauwe en gele vlakjes op een zwarte achtergrond. Mensen hoeven alleen de telefoon maar in de richting van het pak te houden. De NaviLens-app leest de code vanaf 3 meter afstand en leest vervolgens voor wat er staat.

Die codes van NaviLens worden al gebruikt op metrostations en tram- en bushaltes in onder meer Madrid en Barcelona. De plaatjes daar zijn groter en kunnen dus van grotere afstand worden gescand. Blinden en slechtzienden horen dan via de scan-app waar ze zijn, naar welk perron de lift ze brengt, dat drie meter naar links de ticketautomaten staan en dat de volgende bus over 3 minuten komt. Spaanse musea gebruiken de code om blinden en slechtzienden rond te leiden langs de collectie.

Ongeveer 30 miljoen mensen in Europa zijn blind of slechtziend. In een winkel kunnen ze een medewerker of een andere klant nog om hulp vragen. Maar eenmaal thuis is dat een stuk lastiger. Maar de app kan ook helpen voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, voor ouderen die moeite hebben om de kleine letters te zien en voor mensen die in een ander land zijn en de taal daar niet begrijpen.