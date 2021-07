Meer spaarders krijgen te maken met negatieve rente

Voor meer spaarders bij ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank geldt per donderdag dat ze geld moeten betalen voor het stallen van hun vermogen bij de bank. De grootbanken maakten eerder al bekend per 1 juli het saldo voor het rekenen van negatieve rentes te verlagen. Dit doen ze vanwege de aanhoudend lage rente in de markt, waardoor de banken ook met extra kosten kampen. ABN AMRO brengt daarbij ook geld in rekening voor mensen die met regelmaat contant geld opnemen.

Bij ABN AMRO krijgen klanten die meer dan 150.000 euro op hun rekening hebben staan te maken met negatieve rentes, waardoor ze moeten betalen voor het stallen van hun geld. Tot donderdag lag die grens op 500.000 euro. Volgens ABN AMRO treft de rentestap, waarbij een tarief wordt ingesteld van 0,5 procent, maar 3 procent van de klanten. Verder verhoogt ABN AMRO de tarieven voor klanten die meer dan 12.000 euro per jaar aan contant geld opnemen. In dat geval rekent de bank 5 euro plus 0,5 procent per transactie over het opgenomen bedrag. Tot een bedrag van 12.000 euro worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij ING gaat de drempel voor negatieve rentes omlaag van 250.000 euro naar 100.000 euro. Die bedragen gelden per rekening en niet per klant. Consumenten betaalden sinds begin dit jaar een rente van 0,5 procent over spaartegoeden boven de 250.000 euro. Zakelijke klanten deden dat al sinds 1 oktober.

Bij de Volksbank gaat het vanaf donderdag ook om een negatieve rente van 0,5 procent op spaartegoeden boven de 100.000 euro. Die grens lag tot donderdag op 250.000 euro. Het gaat bij de Volksbank om rekeningen bij de merken SNS, ASN Bank en RegioBank. Ook Rabobank gaat een negatieve rente rekenen van 0,5 procent op tegoeden boven een ton.