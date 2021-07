Slavernijcollege komt met advies op dag nationale herdenking

Het is donderdag precies 158 jaar geleden dat Nederland officieel de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Voorafgaand aan de nationale herdenking in het Amsterdamse Oosterpark ontvangt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het rapport Ketenen van het Verleden van het zogeheten adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Hierin spreekt het zich onder meer uit over het maken van excuses en of Nederland in de wet moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel een misdaad waren tegen de menselijkheid.