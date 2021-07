‘Plannen stadion Feyenoord moeten eind 2021 rond zijn’

De plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord moeten in december van dit jaar rond zijn, anders weigert de gemeente Rotterdam steun te verlenen. Dat zeggen de Rotterdamse politici Dennis Tak (PvdA), Jeroen Postma (GroenLinks) en Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) donderdag in een interview met NRC.

Feyenoord heeft van de politici tot het einde van het jaar om de bouwkosten, financiering en businesscase op orde te krijgen. De PvdA en GroenLinks maken deel uit van de coalitie in de Rotterdamse gemeenteraad. Leefbaar is met 11 van de 45 zetels de grootste oppositiepartij.

Het nieuw te bouwen stadion is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, waar ook 3700 woningen onder vallen. Een raadscommissie buigt zich donderdag over de stadionplannen waar Tak, Postma en Simons zich de afgelopen maanden ‘zeer kritisch’ over hebben getoond. De bouw van het stadion, dat plek moet bieden aan 63.000 supporters, ligt zeer gevoelig in Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb moest in juni een gesprek met de directie van Feyenoord afgelasten na signalen van bedreigingen en intimidatie.

Dat gesprek ging vorige week alsnog door en toen bleek dat er zorgen zijn over de bouwkosten. Vanwege sterk gestegen prijzen voor bouwmateriaal kunnen de kosten voor de bouw van het stadion oplopen tot voorbij het door Feyenoord-directeur Mark Koevermans maximaal vastgestelde bedrag van 441 miljoen euro.

De gemeente wil voor 40 miljoen euro deelnemen aan het nieuwe stadion op Zuid. De Rotterdamse gemeenteraad moet eigenlijk 8 juli daarvoor goedkeuring geven. Maar de politici zeggen tegen de krant dat ze dat nog niet gaan doen. In plaats daarvan is er een vervangend amendement opgesteld waardoor het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt een ‘investeringsbesluit’ voor te bereiden.

‘We willen voorkomen dat we 50 miljoen euro moeten bijleggen ten koste van de gewone Rotterdammer, omdat er tijdens de bouw ongelukken gebeuren en de kosten stijgen’, legt Tak van de PvdA uit in NRC. ‘We knippen het besluit in tweeën. We geven nu een klap op voorwaarden van de gemeenteraad waar al aan voldaan is. En zeggen: kom vóór 31 december met een raadsvoorstel voor een definitief investeringsbesluit’, aldus Postma (GroenLinks). Simons van Leefbaar: ‘We leggen de bal nu bij Feyenoord. We zien in december wel wat het eindresultaat wordt.’

Het bestuur van Rotterdam heeft dan nog slechts enkele maanden om over het lot van Feyenoord City te beslissen. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.